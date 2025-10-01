Paikallisuutiset
Pohteen aluehallitus kokoontui – Hyvinvointialue yhtenäistää liikkumisen tuen asiakasmaksut marraskuusta alkaen
Aluehallituksen kokouksessa katsottiin myös taloutta, joka on elokuun jälkeen vielä ylijäämäinen.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteen aluehallitus kokoontui tiistaina 30. syyskuuta. Pohde ottaa marraskuun alusta käyttöön uudet liikkumisen tuen asiakasmaksut. Muutoksella pyritään yhtenäistämään käytäntöjä koko alueella.
Oulun seudulla liikkumisen tuen taksimatkoista peritään jatkossa Oulun