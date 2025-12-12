Paikallisuutiset
”Poika syntyi bussipysäkillä kello neljä, uskomaton juttu” – Aitto-ojien lapsi syntyi vauhdikkaasti ambulanssimatkalla sairaalaan
Tänä vuonna Keski-Pohjanmaan keskussairaalaan on tuotu kuusi lasta, jotka ovat syntyneet matkalla sairaalaan.
Olga ja Arttu Aitto-ojan kolmas lapsi syntyi bussipysäkille ambulanssiin Nivalan ja Sievin rajalle syyskuun lopussa. Synnytys eteni rauhallisesti ja hallitusti eikä äiti tuntenut pelkoa missään vaiheessa.
Aitto-ojat olivat valinneet synnytyssairaalaksi Kajaanin keskussairaalan, sillä Kokkolassa perhe