Paikallisuutiset

Poliisi etsii Kalajoelta kadonnutta iäkästä miestä – liikkeellä harmaalla Volvolla

Kadonnut henkilö liikkuu tämän kuvan mukaisella autolla. Kuva: Poliisi
Keskipohjanmaa

Poliisi etsii Kalajoelta kadonnutta iäkästä muistisairasta miestä, joka on poistunut kotoaan torstaina 3. lokakuuta aamupäivällä.

Miehestä tehtiin havainto Revonlahdella hieman puolenpäivän jälkeen. Hän on liikkeellä harmaalla Volvo S40 -henkilöautolla, jonka rekisteritunnus on JFS-227.

Kadonnut on noin 170 senttimetriä pitkä ja hänellä on tummat, harmahtavat hiukset. Hänen vaatetuksenaan on ollut harmahtava villapaita, siniset farkut ja punavalkea lippalakki.

Poliisi pyytää ilmoittamaan kaikki mahdolliset havainnot kadonneesta miehestä tai hänen autostaan vihjepuhelimeen numeroon 0295 416 194.

