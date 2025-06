Paikallisuutiset

Poliisi tutkii Vimpelissä tapahtunutta tulipaloa tuhotyönä – tiedossa on asiaan liittyen yksi epäilty

Liikuntahallin synnyttämän savun taakse jää kuvassa Vimpelin yläkoulu ja lukio, jotka ovat samassa pihapiirissä. Kuva: Erja Pekkala

Tapio Lehtinen STT Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Poliisi on käynnistänyt Vimpelissä maanantaina tapahtuneesta liikuntahallin tulipalosta rikostutkinnan. Pohjanmaan poliisi kertoi tiistaina, että tutkintanimikkeenä on tällä hetkellä tuhotyö. Poliisin tutkinnassa on ilmennyt seikkoja, joiden perusteella tulipaloa epäillään tahallaan sytytetyksi.

Poliisi kertoi, että tiedossa on asiaan liittyen yksi epäilty. Esitutkinta on alkuvaiheessa ja poliisi jatkaa asian selvittämistä.

Vimpelin keskustassa sijainnut noin 3 000 neliön rakennus tuhoutui palossa täysin..

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Keijo Kangastie arvioi maanantaina, että palon aineellisten vahinkojen arvo nousee vähintään miljoonaan euroon.

Tulipalon havaitsivat hallin sisällä olleet urheilijat. Palon syttyessä liikuntahallin kuntosalilla oli ihmisiä. He tulivat kuitenkin itsenäisesti ulos.

Selvänä palopäällikkö piti, että palo on lähtenyt sisältä läheltä pääovea.