Kotimaa
Poliisille ilmoitettu useista droonihavainnoista
Poliisille ilmoitetaan kuukausittain kymmenistä droonihavainnoista, mutta valtaosa havainnoista selittyy drooniharrastuksella tai lentoliikenteellä.
Poliisin tiedossa ei toistaiseksi ole yhtään varmennettua tapausta, jossa valtiolliseen toimijaan kytkeytyvä taho olisi lennättänyt droonia Suomessa. Poliisi täsmentää, että mahdollisuutta ei ole kaikissa tapauksissa voitu sulkea pois.
