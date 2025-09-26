Kotimaa

Poliisille ilmoitettu useista droonihavainnoista

Poliisille ilmoitetaan kuukausittain kymmenistä droonihavainnoista, mutta valtaosa havainnoista selittyy drooniharrastuksella tai lentoliikenteellä.

STT
Keskipohjanmaa

Poliisin tiedossa ei toistaiseksi ole yhtään varmennettua tapausta, jossa valtiolliseen toimijaan kytkeytyvä taho olisi lennättänyt droonia Suomessa. Poliisi täsmentää, että mahdollisuutta ei ole kaikissa tapauksissa voitu sulkea pois.

Poliisille ilmoitetaan droonihavainnoista. Arkistokuva. Kuva: Jussi Nukari

