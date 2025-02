Kotimaa

Presidentti Stubb: Ulkopolitiikka on kovimmassa murroksessa sitten kylmän sodan – Lue tästä laaja haastattelu

Tasavallan presidentti Alexander Stubb kommentoi haastattelussa kansainvälisten suhteiden lisäksi omaa jaksamistaan. Kuva: Heikki Saukkomaa

Stubbin mukaan ulkopolitiikan työnjaossa ei ole korjattavaa, presidentin ja pääministerin "kahden kärjen" malli on nykytilanteessa pikemminkin etu. Vuoden pituisen kokemuksen perusteella presidenttinä olo on huippu-urheilua, jossa omat syömisetkin on hyvä miettiä "tieteellisen tarkasti", Stubb kertoo.

Niilo Simojoki Keskipohjanmaa

Aloittaessaan presidenttinä Alexander Stubb määritteli työlleen kolme prioriteettia, joista ykkönen oli Ukraina. On siis ihan paikallaan kuulostella Stubbin kokemuksia toimikauden ensimmäisestä vuodesta juuri Kiovassa.

Stubb myöntää, ettei olisi kuvitellut tilanteen olevan tällainen: Ukrainan tilanne