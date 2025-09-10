Paikallisuutiset
"Psykiatrinen hoito on arpapeliä" – Psykiatri kannustaa aktivoimaan läheisten turvaverkot itsetuhoisen ympärille
Mielenterveyden hoitoa tarvitsevat ovat Suomessa ahdingossa. Hoitoa voi olla vaikeaa saada tai sen saaminen kestää kohtuuttoman kauan. Itsemurhien määrä on kuitenkin puolittunut 1990-luvun alusta. Päivänsä päättää oman käden kautta vuosittain noin 750 ihmistä. Suurin osa itsemurhista olisi estettävissä.
Psykiatri Hannu Lauerma sanoo, että psykiatrinen hoito Suomessa on arpapeliä. Osa yleislääkäreitä saattaa olla kokemattomia. Psykiatrit ovat vaihtuvia ja heitä on vähän.
Lauerma on Psykiatrisen vankisairaalan vastaava ylilääkäri, oikeuspsykiatri ja Turun yliopiston työelämäprofessori.
Epätoivoinen ja