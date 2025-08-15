Paikallisuutiset

Puhelinperjantai lieventää kännykkäkieltoa Vetelissä ‒ ”Osalle on ollut vaikeaa luopua”

Vetelin yläkoulussa päädyttiin rentoon ratkaisuun: kännykät ovat pois käytöstä koulupäivien ajan maanantaista torstaihin, mutta perjantaisin välitunneilla saa räplätä puhelimia.

Välitunneilla touhutaan nyt monenlaista. Elma Huusko ja Anna Leponiemi pelaavat peliä, jossa häviäjän sormi jää krokotiilin hampaisiin loukkuun. Kuva: Katariina Poranen

Katariina Poranen Keskipohjanmaa

Vetelin Keskuskoulussa yläkoululaisilla on meneillään ruokavälitunti. Ennen se saatettiin viettää liki tuppisuina kännykät kädessä, mutta nyt tilanne on toinen: touhua ja ääntä riittää, kun nuoret keskustelevat ja pelaavat esimerkiksi shakkia.

On eletty noin viikko ilman puhelimia koulussa, sillä täm