Puolukan hinta on nyt korkealla ja se näkyy 4H-yhdistysten ostopisteillä: ”Meille on tullut paljon uusia poimijoita”

4H-yhdistykset ovat ostaneet ennätysmäärän puolukkaa. Lapsille ja nuorille on maksettu kilohinnan lisäksi pieni kannustinbonus.

Kälviän 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja sekä puolukkahankkeen koordinaattori Tuire Matilainen, vieressään mahdoton määrä puolukkaa. Kuva: Timo Varila
Homma menee näin: poimijat poimivat puolukkaa, 4H-yhdistys ostaa sitä käypään hintaan, ja lieksalainen Polproducts Nordic puolestaan ostaa marjat 4H-yhdistyksiltä elintarviketeollisuuden jatkojalostusta varten.

Kuvio pyörii nyt toista vuotta, varsin menestyksekkäästi: Kokkolassa on tänä syksynä poimi

