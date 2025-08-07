Paikallisuutiset

Puolustusministeri Antti Häkkänen: Keski-Pohjanmaa voisi olla yksi aseteollisuuden keskittymistä

Puolustusministeri Antti Häkkänen haluaa Suomeen uusia aseteollisuuskeskittymiä. Kuva: Lauri Heino

Häkkänen kartoittaa alueen yrityksiä, toimijoita ja päättäjiä pyöreän pöydän keskusteluun eduskuntaryhmän kesäkokoukseen Kokkolaan

Keskipohjanmaa

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) kannustaa kovasti Keski-Pohjanmaata aktiivisuuteen, jotta maakunta pääsisi mukaan tuleviin aseteollisuussatsauksiin.

– Meillä on Suomessa iso kilpailuetu verrattuna muihin Nato-maihin siinä, että meillä on tilaa maa- meri- ja ilmavoimilla järjestää hyviä harjo

