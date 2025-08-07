Paikallisuutiset
Puolustusministeri Antti Häkkänen: Keski-Pohjanmaa voisi olla yksi aseteollisuuden keskittymistä
Häkkänen kartoittaa alueen yrityksiä, toimijoita ja päättäjiä pyöreän pöydän keskusteluun eduskuntaryhmän kesäkokoukseen Kokkolaan
Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) kannustaa kovasti Keski-Pohjanmaata aktiivisuuteen, jotta maakunta pääsisi mukaan tuleviin aseteollisuussatsauksiin.
– Meillä on Suomessa iso kilpailuetu verrattuna muihin Nato-maihin siinä, että meillä on tilaa maa- meri- ja ilmavoimilla järjestää hyviä harjo