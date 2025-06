Kokkola-lehti

Purjelaivojen ajasta Mörkö Anttilaan – Kokkolan sataman vaiheita esitellään Kallentorilla satojen valokuvien kautta

Kokkolan satama täyttää tänä vuonna 200 vuotta, ja sen kunniaksi Paikallishistorian erikoistietotoimisto (ETT) kokosi laajan valokuvanäyttelyn sataman vaiheista.

Jokaisesta näyttelyn valokuvasta voisi keskustella vaikka kuinka kauan, tietävät Michael Neunstedt ja Markku Kääntä. He ja ETT:n muut vapaaehtoiset koostivat valokuvanäyttelyn Kallentorille, jota Neunstedt pitää erinomaisena näyttelypaikkana. Kuva: Minna Mustonen

Minna Mustonen Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

ETT ry:n väki on paiskinut kovasti töitä, ja jälki on sen mukainen. Kallentorin käytävän valokuvanäyttely on veret seisauttavan upeaa nähtävää.

– Halusimme juhlistaa sataman pitkää historiaa tavalla, joka on visuaalinen, helposti lähestyttävä ja kaikkien koettavissa, kerrotaan Paikallishistorian erik