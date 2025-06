Kotimaa

Purra: Talouden ongelmat suurin syy perussuomalaisten huonoon kannatukseen

Erityisavustaja syytti hallituskumppani kokoomusta siitä, että se pyrkisi viemään työelämämuutoksia sovittua pidemmälle.

Perussuomalaisten jatkava puheenjohtaja Riikka Purra pitämässä linjapuhetta puoluekokouksen päätöspäivänä. Kuva: Vesa Moilanen

STT Anni Keski-Heikkilä Keskipohjanmaa

Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra uskoo, että talouden ongelmat ovat suurin syy perussuomalaisten huonoon kannatukseen.

Purra sanoi näin linjapuheessaan, jonka hän piti perussuomalaisten kaksipäiväisen puoluekokouksen päätteeksi sunnuntaina Lahdessa.

– Sille, että tämä taantuma jatkui ja syveni ja niin moni asia meni pieleen markkinoilla, sille minä tai perussuomalaiset ei voi mitään, Purra sanoi.

Hänen mukaansa monet asiat maksavat edelleen liikaa, vaikka inflaatio onkin hidastunut. Moni kokee, että rahat ovat vähissä, vaikka ostovoima paranee.

– Näissä talouden ongelmissa piilee myös suurin syy puolueen heikkoon kannatukseen. Työttömyys, nihkeys, nahkeus, ankeus, konkurssit, eihän sitä kukaan olisi halunnut.

Purra jatkoi nostamalla esimerkkejä asioista, joita kukaan ei olisi halunnut: Venäjän hyökkäyssodan, miljardien eurojen lisätarpeet puolustukseen ja turvallisuuteen, Yhdysvaltojen kauppasotauhkailut ja Saksan talouden vaikeudet.

– Tästäkin selviämiseen muuten olisi auttanut oma valuutta, Purra sanoi ja sai kokousväeltä yllätysaplodit.

– Näin on. Olen todella iloinen, että tälle annetaan aplodeja. Mikäli meillä olisi oma joustava valuutta, niin ei muussa taloudessa ja työmarkkinoilla tarvitsisi niin paljoa kyntää.

Purran mielestä keskustelu aiheesta on lähes tabu Suomessa. Hän sanoi yrittäneensä pitää asiaa esillä esimerkiksi eurovaalien aikaan.

– Tästä on hyvä muistutella. Yksi syy tälle meidän ankeudelle on eurovaluutta ja sillä hyvä.

Purra valotti puheessaan myös puolueen linjaa hallituksen sisäisissä neuvotteluissa tulevista työelämän uudistuksista.

Purran mukaan lakiin pitää kirjata vain riidattomasti todennettavia syitä irtisanomiselle. Hän nosti esiin hallituksen lakiluonnoksen, jonka mukaan niin sanottu alisuoriutuminen töissä voisi jatkossa olla irtisanomisen peruste. Purran mukaan tämä on lisätty luonnokseen ohi hallitusohjelman.

– Se on aivan mahdoton todentaa, eikä perussuomalaiset voi sitä hyväksyä. Tämä on kyllä hallituskumppaniemme tiedossa.

Purran mukaan hallituksen täytyy pitää myös kiinni perussuomalaisten vaatimuksesta hallitusohjelmaan kirjatusta, että määräaikaisten työsopimusten ketjuttaminen lopetetaan. Tarkalleen hallitusohjelmassa ei tosin lue näin, vaan ettei tuleva lakimuutos saa lisätä sopimusten ketjuttamista.

Hallitus ei ole vielä antanut näistä asioista lopullisia esityksiään, ja yksityiskohdat voivat vielä muuttua neuvotteluissa.

Ennen Purraa kokouksen yleiskeskustelussa puheenvuoron piti myös Purran erityisavustaja ja perussuomalaisten ministeriryhmän sihteeri Niko Ohvo. Hänen mielestään kokoomuksella on nyt vauhtisokeus ja se pyrkii jatkuvasti laajentamaan sovittuja asioita.

Alisuoriutumisen ja määräaikaisten työsopimusten ketjuttamisen lisäksi hän nosti esiin ehdotetut muutokset varoitusten antamiseen työpaikoilla.

– Tässä vaiheessa on hyvä koko puoluekokousväelle kertoa, että nämä eivät tule perussuomalaisille käymään. Näistä me emme ole sopineet ja näistä me emme tule sopimaan.