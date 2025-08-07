Kotimaa
Purran ehdotus leikata kuntien peruspalveluista voisi johtaa koulujen lakkautuksiin, sanoo Kuntaliiton pääekonomisti
Kouluissa ja päiväkodeissa ei pääekonomistin mukaan ole byrokratiaa, jota voitaisiin noin vain leikata.
Suomen Kuntaliiton pääekonomisti Minna Punakallio arvioi, että uusi kuntien valtionosuuksiin ehdotettu leikkaus iskisi suoraan kuntien peruspalveluihin.
Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) ehdotti keskiviikkona 150 miljoonan euron leikkausta kuntien valtionosuuksiin.
Valtiovarainministeriön tiedo