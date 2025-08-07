Kotimaa

Purran ehdotus leikata kuntien peruspalveluista voisi johtaa koulujen lakkautuksiin, sanoo Kuntaliiton pääekonomisti

Kouluissa ja päiväkodeissa ei pääekonomistin mukaan ole byrokratiaa, jota voitaisiin noin vain leikata.

Kuntaliiton pääekonomisti Minna Punakallio Kuntaliiton mediatilaisuudessa kuntavaalien tuloksesta Kuntatalolla Helsingissä 15. huhtikuuta 2025. Kuva: Antti Aimo-Koivisto
Aliisa Uusitalo
Keskipohjanmaa

Suomen Kuntaliiton pääekonomisti Minna Punakallio arvioi, että uusi kuntien valtionosuuksiin ehdotettu leikkaus iskisi suoraan kuntien peruspalveluihin.

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) ehdotti keskiviikkona 150 miljoonan euron leikkausta kuntien valtionosuuksiin.

