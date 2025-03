Paikallisuutiset

Puukauppa kukoistaa: kaikenlaiset leimikot myyvät kuin kuumille kiville

Pirkko Högkulla Keskipohjanmaa

Keskipohjan MHY:n alueella puukauppamäärät ovat nousseet toiminnanjohtaja Mikko Nygårdin arvion mukaan muutamalla sadalla tuhannella kuutiolla aiempaan normaaliin verrattuna. Taustalla koivupino odottamassa noutoa. Kuva: Jukka Lehojärvi

Puukauppa käy vilkkaana ja kaikenlaiset leimikot ovat menneet kaupaksi. Näin toteaa toiminnanjohtaja Mikko Nygård Metsänhoitoyhdistys Keskipohjasta.

– Venäjän tuontipuu on jäänyt pois, mutta puunkäyttö on pysynyt samalla tasolla. Aiemmin muualta tuotu puu on nyt kerätty kotimaasta. Vaikka jonkin verr