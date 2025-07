Paikallisuutiset

Riitta Jalaston kodin yläkerrassa luikerteli yhtäkkiä käärme – ”Meillä oli ollut edellisenä iltana ovet auki”

Tällainen näky yllätti Riitta Jalaston ja hänen tyttärensä. Kuva: Riitta Jalasto

Frida Keränen Keskipohjanmaa

Oulaisissa Honkarannalla asuva Riitta Jalasto koki tiistaina ikävän yllätyksen, kun perheen kodin yläkerrasta löytyi käärme.

– Tyttärellä on huone yläkerrassa ja hän tuli sanomaan, että huoneessa on joku. Minä vastasin, että ”höpö höpö, ei siellä mitään ole”. Tytär sanoi, että kyllä siellä on jotain