Rohkea hyppy tuntemattomaan kantoi hedelmää – Caravanlandia täyttää 20 vuotta

Caravanlandia juhlistaa lokakuussa 20-vuotista taivaltaan muun muassa juhlanäyttelyillä, joissa näkyy paitsi yrityksen oma historia, myös asiakkaiden tarinoita.

Caravanlandian perustaja, hallituksen puheenjohtaja ja ostojohtaja Antti Tokola Kokkolan toimipisteen pihalla. Kuva: Jukka Lehojärvi
20 vuotta sitten kokkolalainen Antti Tokola oli vielä poliisi – mutta enää vain hetken. Pian hän tekisi loikan, jota jotkut luonnehtivat uhkarohkeaksi, jopa tyhmänrohkeaksi: hän vaihtoi vakituisen viran matkailuajoneuvojen myyntiin.

Näin sai alkunsa Caravanlandia, joka on vuosien saatossa kasvanut pi

