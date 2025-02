Paikallisuutiset

Ruoka-apu löytää kotiovellekin asti Pietarsaaren seudulla - "Seurakunnan työssä huomaa, kuinka työssäkäyvien palkat riittävät yhä vähempään"

Pirkko Högkulla Keskipohjanmaa

Eivor Mäenpää ja Anja Kaitfors ovat kaksi monista vapaaehtoisista, jotka vievät ruoka-apua kotiovelle asti Luodossa. Kuva: Pirkko Högkulla

Ruoka-avun tarjonta nousi keskusteluun Pietarsaaressa alkuvuodesta, kun ruoka-avun jakaminen Betania-kirkon kellarista Mathjälpen Ruoka-apu -yhdistyksen voimin loppui vuodenvaihteessa. Nyt ruoan jakelua käynnistellään uusin voimin.

Luodossa ruoka-apua on jo useamman vuoden ajan toimitettu puolestaan suoraan kotioville.

Ruoan jakelu jatkuu Pietarsaaressa Betania-kirkon kellarista uusin voimin ja ekumeenisen yhteistyön ansiosta, kun baptistiseurakunta Betania, helluntaiseurakunta Saalem, adventtiseurakunta, Ebeneser vapaaseurakunta, metodistiseurakunta, helluntaiseurakunta Elim, sekä Rauhan Sana ry yhdistävät voimansa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Vapaaehtoistyötä on tukemassa myös Suomen Punainen Risti.

Ruokajakelu Betania-kirkon kellarista käynnistyy uudelleen maaliskuussa.

Asiasta päätettiin eri seurakuntien alkuviikosta pitämässä kokoontumisessa, jossa myös perustettiin ruokajakelun ohjausryhmä organisoimaan auttamistyötä. Laajapohjaisen yhteistyön ja uusien järjestelyjen ansiosta vastuuta voidaan jatkossa jakaa useamman henkilön kesken.

– Tavoitteena on saada viisi noin kymmenen hengen ryhmää kokoon hoitamaan jakelua. Lisäksi tulee oma ryhmä ruokatarvikkeiden hakemiseen, kertoo Gerd Långnabba ruokajakelun ohjausryhmästä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Ryhmät saadaan melko helposti kokoon, hän luottaa.

– Vapaaehtoisten listalla on jo monta nimeä. Auttamisen halu on suuri. Vaikeinta lienee saada riittävästi ruokatarvikkeita annettavaksi eteenpäin, Långnabba pohtii.

Ruoan jakelu Betania-kirkon kellarista jatkuu maaliskuussa Pietarsaaressa uusin voimin ja ekumeenisen yhteistyön ansiosta. Kuva: Pirkko Högkulla

Ruoka-avun jakaminen Betania-kirkon kellarista Pietarsaaressa loppui vuodenvaihteessa. Mathjälpen Ruoka-apu -yhdistyksen vapaaehtoiset jakoivat ruokaa kerran viikossa 12 vuoden ajan ja Betania-kirkko tarjosi kellaritilansa yhdistyksen käyttöön.

Vuosien saatossa apua tarvitsevien määrä nousi alun päälle kolmestakymmenestä jopa 200 ihmiseen viikossa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kuukauden viimeinen perjantai on monelle odotettu päivä, sillä Skutnäsin rukoushuoneella Pietarsaaressa on tarjolla yhteisöllisyyden lisäksi lämmin ateria jälkiruokakahveineen.

Pietarsaaren Rauhan Sana ry:n väki on kattanut pöydän vapaaehtoisin voimin viime vuoden tammikuusta lukien kerran kuukaudessa. Ruokailijoiden määrä on moninkertaistunut varovaisen alun alle kymmenestä vieraasta viiteenkymmeneen.

Ateriaakin enemmän saattaa yhteisöllisen pöydän äärelle tosin houkutella mahdollisuus tavata toisia kanssaihmisiä.

– Ei tarvitse olla vähävarainen osallistuakseen ruokatarjoiluun. Taustalla on usein yksinäisyyttä. On monia, jotka istuvat kotona yksin, kun esimerkiksi lapset asuvat muualla, huomauttaa Mikaela Asplund, toinen ruokatarjoilun vastuuhenkilöistä.

Ruokailuhetki alkamassa Skutnäsin rukoushuoneella. Kuva: Yksityinen

Ruokatarjoilu alkaa illalla puoli viideltä ja kestää iltakuuteen saakka tarjoilupäivänä. Kerran kuukaudessa toistuva auttamistoiminta pyörii neljän eri ruokaryhmän voimin.

– Oma vuoro osuu kohdalle joka neljäs kuukausi. Rytmi on todettu hyväksi, sillä vuoroja ei saa olla liikaa kuormittavuuden välttämiseksi, kun kyse on usein palkkatyön lisäksi tehtävästä vapaaehtoistoiminnasta, Asplund toteaa.

– Työviikon jälkeen voi itse olla rättiväsynyt, mutta paikalle mennessä mielen valtaa lämmin fiilis, kun näkee ja kohtaa ihmiset ja huomaa, miten oikeasti tärkeää tekemistä tämä on, Mikaela Asplund kuvaa.

Lähimmäisiä on muistettu myös muun muassa villasukilla, lapasilla ja myssyillä, joita seurakuntalaiset ovat neuloneet.

Ryhmissä on reippaat kymmenkunta jäsentä.

Ainekset ostetaan muun muassa kolehdilla kerätyillä varoilla. Lisäksi saadaan lahjoituksena kaupoilta ja paikallisilta elintarvikealan toimijoilta esimerkiksi valmisruokaa sekä lihaa. Ruokalistalla on ollut lihakeittoa, kebabia, kasvislasagnea, lihaa ja perunaa, pastaa ja broileria.

Lähimmäisiä on muistettu myös muun muassa villasukilla, lapasilla ja myssyillä, joita seurakuntalaiset ovat neuloneet. Kun niistä saatiin vieno pyyntö, laittoivat seurakuntalaiset puikot heilumaan.

Anja Kaitfors ja Eivor Mäenpää ovat lähdössä ruokajakelukierrokselle Luodossa. Tällä kertaa heillä on mukanaan kuusi ruokalaatikkoa. Kuva: Pirkko Högkulla

”Vanhemmalla sukupolvella voi olla korkeampi kynnys ottaa vastaan ruoka-apua, vaikka sitä tarvitsisikin. Ehkä siihen liittyy häpeää”. Diakonissa Pia Fagerholm

Luodossa vapaaehtoiset toimittavat ruokakasseja ennalta sovitusti koteihin eri puolilla kuntaa kahtena päivänä viikossa. Diakonityö, baptistiseurakunta, SPR ja Luodon kunta huolehtivat yhteistyössä ruoka-avusta perheille.

Ruokakassien kotiinkuljetus aloitettiin vuonna 2020.

– Mietimme, että monilla voi olla hankalaa päästä itse hakemaan ruokaa, joten päätimme järjestää kotiinkuljetuksen. Ruokaa saadaan lahjoituksena kaupasta. Mukana on pakasteita, mikä edellyttää pakastinta taloudessa, kertoo diakonissa Pia Fagerholm.

Käytössä on lista perheistä, jotka haluavat vastaanottaa ruokaa. Yhteyttä otetaan etukäteen puhelimitse, jotta voidaan varmistaa, että aika sopii ja että perhe on kotona. Jos perhettä ei saada kiinni, soitetaan seuraavalle.

– Ruoka-avun saajat vaihtelevat viikoittain, ja edellisellä viikolla ilman jääneet ovat vuorossa seuraavalla viikolla. Joskus perhe ilmoittaa, ettei tarvitsekaan enää ruoka-apua, koska tilanne on parantunut. Silloin otamme tilalle toisen perheen. Tällä hetkellä listalla on yli neljäkymmentä osoitetta.

– Mukana on niin lapsiperheitä kuin eläkeläisiäkin. Vanhemmalla sukupolvella voi olla korkeampi kynnys ottaa vastaan ruoka-apua, vaikka sitä tarvitsisikin. Ehkä siihen liittyy häpeää, Fagerholm pohtii.

Luodossa ruokakasseja kotiovelle toimittaa noin viisitoista henkilöä. Vapaaehtoisiin kuuluvat Anja Kaitfors ja Eivor Mäenpää, jotka tekevät kierroksen kahdestaan kerran kuukaudessa. He ottavat autonsa käyttöön vuorotellen.

– Tällä kertaa viemme kuusi ruokapakettia, joiden sisältö ja määrä riippuvat saaduista lahjoituksista.

Vaikka aikaa kuluu ja bensakin maksaa, auttaminen koetaan tärkeäksi.

– On ilo auttaa ja nähdä, kuinka tärkeäksi apu koetaan. On myös tärkeää, ettei täysin käyttökelpoista ruokaa heitetä pois, vaan että se päätyy ruokaa tarvitseville perheille, muistuttaa Eivor Mäenpää.

”Jos aiemmin on pärjännyt jotenkin ja työpaikka menee alta, se vaikuttaa suoraan toimeentuloon. Sairastumiset puolestaan heikentävät toimintakykyä”. Kirkkoherra Lotta Endtbacka

Pietarsaaren suomalaisen seurakunnan diakoniasta haettiin apua noin 500 kotitaloudesta viime vuonna. Seurakunnalla on tällä hetkellä vain yksi diakoni aiemman kahden sijaan.

– Asiakkaat ovat hyvin erilaisissa elämäntilanteissa. Jokaisen oma hätä on todellinen eikä sitä voi verrata toisiin. Usein haasteet liittyvät työ- tai terveydentilan muutoksiin, mihin nivoutuu edelleen talous. Jos aiemmin on pärjännyt jotenkin ja työpaikka menee alta, se vaikuttaa suoraan toimeentuloon. Sairastumiset puolestaan heikentävät toimintakykyä, kuvaa kirkkoherra Lotta Endtbacka.

Tuki voi olla henkistä, hengellistä tai taloudellista.

– Ensin on annettava aikaa, jotta voidaan kuulla hädästä, luoda kokonaisvaltainen kuva ja pohtia tilannekohtaisesti, miten voimme auttaa. Tarvitseeko asiakas tukea vaikkapa perheen ruokkimiseen, työssä käymiseen tai ohjausta toisenlaisen avun piiriin?

– Jo pienellä tuella voi olla suuri merkitys. Tavoitteena on auttaa ihmistä näkemään omat voimavaransa ja mahdollisuutensa, Endtbacka kertoo.

Velkaantuminen on suuri ongelma ja velkajärjestelyjen prosessi vaativa.

– Ei me velkoja makseta, mutta voidaan ohjata oikean avun piiriin. On tärkeää, että jokainen saa sen avun, johon hänellä on lakisääteinen oikeus.

Endtbacka muistuttaa, että kaikki yhteiskunnassa tapahtuva heijastuu ihmisten elämään.

– Seurakunnan työssä huomaa, kuinka työssäkäyvien palkat riittävät yhä vähempään ja miten asumistuen leikkaukset vaikuttavat.

”Erityisesti yksinhuoltajatalouksien määrä on kasvanut niiden joukossa, jotka kääntyvät puoleemme, koska rahat eivät riitä”. Diakoni Monica Borgmästars

Pietarsaaren ruotsalaisen seurakunnan diakoniaan kääntyneiden kotitalouksien määrä on pysynyt suhteellisen vakaana pitkään. Diakoni Monica Borgmästars kertoo, että juuri ennen joulua diakoniaan ottaa yhteyttä eniten ihmisiä.

– Ihmiset ottavat yhteyttä hyvin erilaisissa elämäntilanteissa. Ja jokainen ihminen ja kotitalous on ainutlaatuinen. Olemme huomanneet, että erityisesti yksinhuoltajatalouksien määrä on kasvanut niiden joukossa, jotka kääntyvät puoleemme, koska rahat eivät riitä, Borgmästars toteaa.

Hän huomauttaa, että tänä vuonna melko suurella eläkeläisryhmällä voi olla vaikeampaa, sillä eläkkeensaajien asumistuen kriteerejä on tiukennettu ja lääkkeiden omavastuuosuutta korotettu.

– Diakoniassa laskemme ja pohdimme, yritämme ohjata asiakkaat oikeille tahoille ja käsittelemme sekä taloutta että elämää yleisesti, kuvailee Monica Borgmästars.

Pedersören seurakunnan diakonia auttoi vuonna 2024 taloudellisesti noin 500 kotitaloutta, mikä on noin 50 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Diakonissa Maria Emet kertoo, että ei ole erityistä vuodenaikaa, jolloin asiakkaita olisi enemmän. Ne, jotka ovat yhteydessä diakoniaan, tarvitsevat usein tukea jatkuvasti, eikä ole aikaa, joka olisi erityisen vaikea tai helppo.

Hän huomauttaa seurakunnan diakonissana kohtaavansa vain pienen osan nykyisestä hädästä.

– Hätä on olemassa, mutta kaikki kokevat sen eri tavoin. Se voi liittyä suruun, talouteen, sairauteen, yksinäisyyteen.

Diakonian puoleen Pedersören seurakunnassa kääntyvät eri-ikäiset ja erilaisissa elämäntilanteissa olevat ihmiset.

– Koska asiakkaat ovat erilaisia, myös tarpeet ovat erilaisia. Monilla on tarve tulla kuulluksi, että joku kuuntelee heidän tarinaansa.

– Joukossa on nuoria aikuisia, pienten lasten perheitä, yksinhuoltajaäitejä, teini-ikäisten vanhempia, työikäisiä aikuisia, eläkeläisiä. Kyse voi olla velkaantumisesta tai sairastumisesta. Ja jos haetaan apua taloudellisten asioiden vuoksi, taustalla on usein juuri velkoja, työttömyyttä, sairautta, Maria Emet kertoo.

– Monet asiakkaista ovat matalapalkkaisissa töissä tai eivät eri syistä voi työskennellä kokopäiväisesti sairauden vuoksi. Silloin pitää pärjätä osa-aikapalkalla ja elätettävä perhe sillä.

Sosiaaliturvaleikkaukset näkyvät kohtaamisissa ja asia nousee keskusteluun asiakastapaamisissa. Taloudellisesti diakonia voi auttaa harkinnan mukaan antamalla ostokortin kerran kuukaudessa. Summa vaihtelee kotitalouden mukaan. Lisäksi voidaan harkitusti auttaa muutamien laskujen maksamisessa vuoden aikana.