Ruotsalainen onnellisuusprofessori ihmetteli Pietarsaaressa, miksi suomalaisten onnellisuus ei näy päällepäin
Micael Dahlen puhui arjen onnesta, yhteisöllisyydestä sekä siitä, miten KAJ:n saunalaulu yhdisti suomalaiset ja ruotsalaiset.
Ruotsalainen taloustieteilijä ja hyvinvoinnin tutkija Micael Dahlen saapui keskiviikkona Pietarsaareen ruotsinkielisen työväenopiston Onsdags Event -luentosarjan luennoitsijaksi. Schaumansali oli lähes täynnä, mikä kertoi siitä, että Dahlen tunnetaan hyvin myös suomenruotsalaisissa piireissä.
Kun hän