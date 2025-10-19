Paikallisuutiset

Ruotsalainen onnellisuusprofessori ihmetteli Pietarsaaressa, miksi suomalaisten onnellisuus ei näy päällepäin

Micael Dahlen puhui arjen onnesta, yhteisöllisyydestä sekä siitä, miten KAJ:n sauna­laulu yhdisti suomalaiset ja ruotsalaiset.

Sana "göra" oli taustalla, kun Micael Dahlen pysäytti yleisön pohtimaan tekemisen iloa. Kuva: Tapio Lehtinen

Tapio Lehtinen Keskipohjanmaa

Ruotsalainen taloustieteilijä ja hyvinvoinnin tutkija Micael Dahlen saapui keskiviikkona Pietarsaareen ruotsinkielisen työväenopiston Onsdags Event -luentosarjan luennoitsijaksi. Schaumansali oli lähes täynnä, mikä kertoi siitä, että Dahlen tunnetaan hyvin myös suomenruotsalaisissa piireissä.

Kun hän