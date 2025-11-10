Kokkola-lehti

Ruotsalolle emme saa hävitä - Kollikissat Kokkolasta voiton vireessä

Lentopallon harrastesarja Kokko-Volleyn yksi uusista tuttavuuksista on kokkolalaisjoukkue Kollikissat. Yhdeksästä pelaajasta koostuva joukkue on aloittanut kahdella voitolla.

Kollikissat. Takana vasemmalta: Joel Harjunpää, Petri Strang, Mikko Marttila, Ari-Pekka Heikkilä, Jukka Luhtio. Edessä vasemmalta: Jaakko Puputti, Nha ”Nasu” Vo, Antti Asiala, Kirill Lokin. Kuva: Roy Frilund
Kokkola

Heti pitää kysyä, mistä moinen nimi?

– Tarina on semmoinen, kun kokkolalaisista lentopallojoukkueista puhutaan, niin Tiikerit on se ykkönen. Emme ole heidän tasollaan, mutta myös me halusimme jonkinlaisen kissaeläinnimen. Kollikissat sopii hyvin, miespuolisia kun kaikki olemme, Ari-Pekka Heikkilä, mi

