Kokkola-lehti
Ruotsalolle emme saa hävitä - Kollikissat Kokkolasta voiton vireessä
Lentopallon harrastesarja Kokko-Volleyn yksi uusista tuttavuuksista on kokkolalaisjoukkue Kollikissat. Yhdeksästä pelaajasta koostuva joukkue on aloittanut kahdella voitolla.
Heti pitää kysyä, mistä moinen nimi?
– Tarina on semmoinen, kun kokkolalaisista lentopallojoukkueista puhutaan, niin Tiikerit on se ykkönen. Emme ole heidän tasollaan, mutta myös me halusimme jonkinlaisen kissaeläinnimen. Kollikissat sopii hyvin, miespuolisia kun kaikki olemme, Ari-Pekka Heikkilä, mi