Saaren pariskunta rakentaa kesämökin nollakokemuksella: ”Youtubesta katsotaan ohjeet, jos jotain ei osata”

Sauna on luonnollisesti ollut keskeinen osa projektia. Kuva: Teemu Kontro

Arttu ja Henna Saari ostivat tontin Viitajärven rannalta Ylivieskasta ja päättivät rakentaa kesämökin ilman aiempaa kokemusta rakennustöistä. Nyt heidän vapaa-aikansa kuluu työmaalla.

Teemu Kontro Keskipohjanmaa

Kun työpäivä on ohi, Arttu ja Henna Saari suuntaavat Viitajärvelle rakennustyömaalle. Reilun kymmenen kilometrin päässä Ylivieskan keskustasta sijaitsevan järven rannalle on noussut kesämökki, josta perhe on unelmoinut pitkään. Toukokuussa alkanut rakennusprojekti on yhä vaiheessa, mutta raskaan työ