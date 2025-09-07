Paikallisuutiset

Sähköautojen tyyppivika ei ole hajonnut akku, maan tunnetuin sähköautoguru Jesse Haapala paljastaa – Katso sähköauton kolme ongelmakohtaa

Kokkolan Autohuollon Jesse Haapalalla on tärkeä ohje lataushybridien käyttäjille: älkää ajako pelkällä sähköllä, sillä se tuhoaa polttomoottorin. Jutun lopussa Vianorin vinkkejä, joilla voi välttää kalliita korjauksia.

Tuunattu Tesla Y kuljettaa Jesse Haapalaa ”saarnamatkoilla” ympäri maata. Kokkolan Autohuollolla olisi kysyntää muillakin paikkakunnilla. Kuva: null
Kari Pitkänen
Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Jos Jesse Haapala saisi itse rakentaa ihanteellisesti toimivan ja helposti korjattavan sähköauton, se sisältäisi juuri tietyt osat.

– Siinä olisi BMW:n akut ja Teslan sähkömoottori.

– Bemarin akun kansi ei ole liimattu, vaan kiinnitetty tiivisteillä. Kansi on muovia, joka kondensoi vähemmän vettä kuin

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä