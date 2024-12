Kotimaa

Sähköyhteys poikki Suomen ja Viron välillä – "Muutaman tunnin päästä ollaan viisaampia"

Suomen ja Viron välinen sähköyhteys Estlink 2 on katkennut, kertoo kantaverkkoyhtiö Fingrid. Kuva: Markku Ulander

Aiemman vikaantumisen ei katsottu johtuneen esimerkiksi sabotaasista.

STT– Keskipohjanmaa

Suomen ja Viron välinen sähköyhteys Estlink 2 on katkennut, kertoo kantaverkkoyhtiö Fingrid verkkosivuillaan.

Fingridin mukaan yhteys katkesi noin puoli yhdeltä iltapäivällä. Häiriön syytä selvitetään.

– Selvityksessä on nyt, mikä vian on aiheuttanut. Sitten kun saadaan tietää missä se vika on, voidaa