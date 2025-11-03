Paikallisuutiset

Sairaalan pysäköintiautomaattien näytöillä toistui sana ”Hylätty” ja lipuke jäi monelta saamatta

Keski-Pohjanmaan keskussairaalan pysäköinnistä tuli maanantaina maksullista. Ensimmäinen päivä ei sujunut täysin kivuttomasti.

Sade, jono ja sana ”hylätty” hallitsivat maanantaiaamua, kun keskussairaalassa harjoiteltiin uutta pysäköintijärjestelmää. Kuva: Timo Varila
Keskipohjanmaa

Marraskuinen sade ja uusi pysäköintijärjestelmä eivät olleet paras mahdollinen yhdistelmä sairaalanmäellä. Puoli kymmenen aikaan automaatin ympärille oli kertynyt pieni jono. Sadetakit kahisivat ja näytöllä välkkyi toistuvasti sana ”Hylätty”.

Ensimmäisenä onnistui nainen, joka jaksoi yrittää sinnikkä

