Paikallisuutiset
Sairaalan pysäköintiautomaattien näytöillä toistui sana ”Hylätty” ja lipuke jäi monelta saamatta
Keski-Pohjanmaan keskussairaalan pysäköinnistä tuli maanantaina maksullista. Ensimmäinen päivä ei sujunut täysin kivuttomasti.
Marraskuinen sade ja uusi pysäköintijärjestelmä eivät olleet paras mahdollinen yhdistelmä sairaalanmäellä. Puoli kymmenen aikaan automaatin ympärille oli kertynyt pieni jono. Sadetakit kahisivat ja näytöllä välkkyi toistuvasti sana ”Hylätty”.
Ensimmäisenä onnistui nainen, joka jaksoi yrittää sinnikkä