Kokkola-lehti

Satama saapui kaupunkikeskustaan - Kokkolan satama juhlii 200-vuotista historiaansa monin tavoin

Minna Mustonen Keskipohjanmaa

– Tavoitteemme on, että satamasta, alueen arjesta ja ylipäätään satama-alueesta saadaan mahdollisimman realistista kuvaa. Mielestäni olemme siinä hyvin onnistuneet, summaa Margo Groupilta Minna Salin-Kivimäki. Kuva: Sini Sulkakoski

Viime aikoina Margo Groupin tapahtumatuottaja Minna Salin-Kivimäki on paiskinut hommia monialaisesti. Sataman juhlavuodelle on valmistunut logo ja sataman omalle maskotille, satamakarhulle, on nimeä etsiskelty, eikä vähäisimpänä ollenkaan ole satamasta kertovan dokumentin tekeminen.

– Ihan huikeaa on