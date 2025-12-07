Kotimaa

Savonlinnan palossa kuolivat äiti ja kolme pientä lasta

Poliisi ei sulje pois rikoksen mahdollisuutta lauantaina syttyneessä tulipalossa.

Poliisi ja pelastuslaitos omakotitalon tulipalopaikalla Savonlinnassa itsenäisyyspäivänä. Palossa menehtyi äiti ja hänen kolme pientä lastaan. Kuva: Timo Seppäläinen

STT Eetu Halonen Keskipohjanmaa

Poliisi epäilee, että Savonlinnan omakotitalon tulipalossa lauantaina kuolivat talossa asuneet äiti ja hänen kolme pientä lastaan. Itä-Suomen poliisi kertoi asiasta tiedotteessaan sunnuntaina alkuiltapäivästä.

Aiemmin poliisi oli kertonut uhreista sen, että talosta löytyi neljä ruumista ja että talossa asui perhe. Mediassa oli kuitenkin liikkunut lauantaista saakka tietoja, joiden mukaan uhrit olivat äiti ja kolme lasta.

Rikoskomisario Markku Kärpänen Itä-Suomen poliisilaitokselta sanoi STT:lle, että poliisi vahvistaa nyt osaltaan nämä epäilyt. Hänen mukaansa epäily perustuu tietoihin, joita poliisi on saanut lähialueen ihmisiltä heitä jututtaessaan.

– Monestihan on niin, että jos tulipalossa menehtyy ihmisiä, epäily on, että he ovat talon asukkaita, Kärpänen sanoi.

Hän korosti, että vaikka kyseessä on vahva epäily, asia ei ole vielä täysin varma, koska uhreja ei ole tunnistettu. Kärpänen ei halunnut myöskään tarkemmin kommentoida uhrien ikää tai sukupuolta ennen kuin heidän henkilöllisyytensä ovat varmistuneet.

Uhrit tunnistetaan oikeuslääketieteellisessä tutkinnassa, joka tehdään Kärpäsen mukaan todennäköisesti maanantaina Kuopiossa. Tutkinnassa uhreille tehdään ruumiinavaus, jossa myös heidän kuolinsyynsä todetaan.

Kärpänen kertoi STT:lle, ettei hän tässä vaiheessa anna vastausta siihen, onko talossa asuneiden lasten isää tavoitettu.

Ilta-Sanomat kertoi lauantaina perheeseen liittyvän tiedon, jonka mukaan lasten isä kuuluu romaniyhteisöön. Asian vahvisti lehdelle Savonlinnan seudun romaniyhdistys. STT ei tavoittanut romaniyhdistystä kommentoimaan asiaa.

Poliisin kaksi siviiliautoa (oik.) tulipalossa palaneen omakotitalon pihalla Savonlinnassa sunnuntaina. Kuva: Timo Seppäläinen / Lehtikuva

Kaikki tutkintalinjat ovat auki

Palanut talo sijaitsee Savonlinnan Louhen kylässä. Pelastuslaitos sai palosta hälytyksen lauantaiaamuna kello kahdeksan aikaan. Poliisin mukaan omakotitalo oli ilmiliekeissä viranomaisten saapuessa paikalle.

Kärpäsen mukaan ruumiit löytyivät palaneesta talosta "suhteellisen läheltä" toisiaan. Hän arvioi, että tästä voisi päätellä heidän olleen samassa huoneessa palon aikaan.

Poliisi ei ole sulkenut pois rikoksen mahdollisuutta tulipalossa. Poliisilla on asiassa vielä kaikki tutkintalinjat auki, joten tutkintanimikkeet täsmentyvät vasta myöhemmin.

Poliisi on jatkanut paikalla teknistä tutkintaa ja palon syttymissyyn selvittämistä. Poliisi pyrkii tiedottamaan asiasta lisää maanantaina iltapäivällä.

Seurakunta järjestää suruhartauden

Savonlinnalainen Kerimäen kappeliseurakunta järjestää suruhartauden tulipalon uhrien muistoksi maanantaina Kerimäen talvikirkossa. Seurakunta kertoi Facebookissa, että seurakunnan työntekijät tarjoavat hartauden jälkeen myös keskusteluapua.

Lisäksi talvikirkossa vietettiin sunnuntaina hiljainen hetki. Kirkossa järjestettiin kauneimpien joululaulujen laulutilaisuus, jonka alussa hiljainen hetki pidettiin. Myös tuolloin oli keskusteluapua tarjolla.

Yksi kuoli rivitaloasunnon palossa Varkaudessa

Yksi ihminen kuoli sunnuntaina rivitaloasunnon tulipalossa Varkaudessa Pohjois-Savossa, Itä-Suomen poliisi kertoi. Pelastuslaitos ja poliisi saivat ilmoituksen rakennuspalosta Juurikantiellä ennen puoli viittä iltapäivällä. Asunnosta löydettiin kuolleena yksi ihminen.

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen palomestari Petteri Lintunen kertoi sunnuntaina seitsemän aikoihin, että palo oli saatu rajattua yhteen huoneistoon ja sammutustyöt kestäisivät arviolta iltayhdeksään asti. Huoneisto tuhoutui palossa täysin.

Lintusen mukaan asunnossa oli syttymishetkellä kaksi ihmistä. Alustava arvio oli, että palo olisi mahdollisesti levinnyt takasta lentäneistä kipinöistä. Lintunen kuitenkin korosti, että kyse oli ensiarviosta eikä asiasta ollut vielä varmuutta.

Poliisi kertoi selvittävänsä palon syttymissyytä ja tutkivansa tapahtunutta palonsyyn tutkintana ja kuolemansyyn tutkintana.