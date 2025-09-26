Paikallisuutiset
Sibanye-Stillwater puntaroi vaihtoehtoja Keliber-litiumhankkeen aloittamiseksi – Taustalla litiumin maailmanmarkkinahinta
Litiumin alhaisen hinnan myötä Keliber-litiumhankkeen kaivoksen, rikastustoiminnan ja jalostamisen aloittamiseksi puntaroidaan nyt erilaisia vaihtoehtoja.
Keliber-litiumhankkeen rakennusvaihe on edennyt hyvin, ja sen arvioidaan valmistuvan vuoden 2026 ensimmäisellä puoliskolla. Tämän jälkeen hanke on valmis aloittamaan integroidun litiumhydroksidin tuotannon ylösajon Euroopan akkuteollisuudelle.
Keliberin toimitusjohtaja Hannu Hautala on nykyään vielä kiireisempi mies kuin aiemmin.
– Laskemme ja analysoimme parhaillaan numeroilla, mikä olisi paras tapa ja aikataulu edetä kohti tuotannon ylös ajamista. Rakennustyömailla on vielä sähkö-, automaatio- ja IT-asennukset meneillään, joten koko tuot