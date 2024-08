Paikallisuutiset

SK: Kokkolalaislähtöinen Juho Kuosmanen on hakenut Aalto-yliopiston professuuria

Juho Kuosmanen on muun muassa palkittu vuoden kokkolalaisena. Kuva: Markku Jokela

Aalto-yliopiston elokuvataiteen laitoksen professuuria on hakenut 24 henkilöä. Heidän joukossaan on kokkolalaislähtöinen ohjaaja Juho Kuosmanen. Asiasta kertoi ensimmäisenä Suomen Kuvalehti.

Suomen Kuvalehden tietojen mukaan haku on edennyt loppusuoralle ja mukana ovat enää Kuosmanen, Aku Louhimies, Hanna Maylett ja Sofia Bohdanowicz.

Professuurissa vastataan elokuvaohjaajien koulutuksesta. Syksyn aikana hakijat haastatellaan, he antavat opetusnäytteen ja heidän hakemuksensa lähetetään kansainvälisten asiantuntijoiden arvioitavaksi.

Juho Kuosmanen on vuonna 2021 ilmestyneellä elokuvallaan Hytti nro 6 voittanut Cannesin elokuvajuhlien pääkilpasarjassa Grand Prix -palkinnon. Myös hänen esikoiselokuvansa Hymyilevä mies sai aikoinaan palkinnon Cannesissa.

Aku Louhimies tunnetaan muun muassa elokuvista Tuntematon sotilas ja Paha maa. Hanna Maylett on elokuvataiteen laitoksella opettajana ja on nyt ohjaajia kouluttavan linjan vanhempi yliopistonlehtori. Sofia Bohdanowicz on kanadalainen elokuvantekijä, joka on ohjannut neljä pitkää elokuvaa.

Valinta pyritään Suomen Kuvalehden mukaan tekemään vielä tänä vuonna, mutta asia saattaa venyä ensi vuoden puolelle. Ohjauksen professuurin edellinen haltija oli elokuvaohjaaja Saara Saarela.