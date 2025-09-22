Paikallisuutiset
Sköna Clara -yrittäjä korostaa, että laadukkaat vaatteet voivat kestää vuosikymmeniä
Yksinyrittäjänä Kokkolassa palkittu Camilla Aurén-Raatikainen rakentaa liiketoimintaansa arvojen ja intohimon varaan — ne ovat hänen työnsä sydän.
Kuinka kauan vaate voi parhaimmillaan kestää aikaa ja käyttöä, ilman että sen laatu heikkenee?
Vähintään vuosikausia, tietää Camilla Aurén-Raatikainen.
– Eräs asiakas kertoi, että hänen nahkatakkinsa on 23 vuotta vanha, toisella kengät olivat saavuttaneet myöhäisteini-iän.
Samalla hän vilkaisee omia ja