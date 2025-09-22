Paikallisuutiset

Sköna Clara -yrittäjä korostaa, että laadukkaat vaatteet voivat kestää vuosikymmeniä

Camilla Aurén-Raatikainen kertoo kokevansa syvää kiitollisuutta siitä, että on saanut tehdä työtä rakastamallaan vaatealalla näin pitkään. Kuva: Jukka Lehojärvi

Yksinyrittäjänä Kokkolassa palkittu Camilla Aurén-Raatikainen rakentaa liiketoimintaansa arvojen ja intohimon varaan — ne ovat hänen työnsä sydän.

Keskipohjanmaa

Kuinka kauan vaate voi parhaimmillaan kestää aikaa ja käyttöä, ilman että sen laatu heikkenee?

Vähintään vuosikausia, tietää Camilla Aurén-Raatikainen.

– Eräs asiakas kertoi, että hänen nahkatakkinsa on 23 vuotta vanha, toisella kengät olivat saavuttaneet myöhäisteini-iän.

Samalla hän vilkaisee omia ja

