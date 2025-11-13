Paikallisuutiset

Soiten Sari Innanen hoivakoti Lepolan käänteistä: ”Euron tarjous voi kuulostaa hyvältä, mutta sitä se ei ole”

Soiten hallituksen päätös Lepolan hoivakodin sulkemisesta ei lyhennä hoitojonoja. Soitella on yhteensä 630 omaa ja ostopalveluna hoidettua ikääntyneiden hoitopaikkaa. Sen lisäksi ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen paikkoja ja jaksohoitopaikkoja on hieman alle 150.

Soiten aluehallituksen puheenjohtaja Sari Innanen (kesk.) kommentoi Kokkolan kaupungin yllättävää tarjousta säilyttää ikääntyneiden hoiva Lepolassa Marinkaisissa. Arkistokuva Kuva: Jukka Lehojärvi

Antti Savela Keskipohjanmaa

Soiten hallituksen puheenjohtaja Sari Innanen (kesk.) kommentoi Kokkolan kaupunginjohdon väläyttämää yllätystarjousta Lepolan ympärivuorokautisen palveluasumisen pelastamisesta. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Oliver Pietilä (kesk.) tarjoaa kaupungin omistaman Lepolan myyntiä yhdellä (1) eurolla