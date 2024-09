Paikallisuutiset

Soiten talousjohtaja: Palkankorotusten viivästyminen ei rikkonut työehtosopimusta – ”Tiedossamme ei ole, että asia olisi vaikuttanut työtekijöiden viihtyvyyteen”

Frida Keränen Keskipohjanmaa

Talousjohtaja Helinä Saarela vastasi kysymyksiin Soiten kiukkua herättäneestä palkanmaksuaikataulusta. Arkistokuva. Kuva: Jukka Lehojärvi

Soiten työntekijöiden joukossa on herättänyt ärtymystä se, että Soite on maksanut heille työehtosopimuksessa sovitun palkan yleiskorotuksen myöhässä. Asia on koskenut noin kolmeatuhatta ihmistä.

Kysyimme Soitelta lisätietoja asiasta. Talousjohtaja Helinä Saarela halusi vastata kysymyksiin kirjallises