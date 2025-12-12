Paikallisuutiset
Sote-kyydin saaminen voi olla yhä vaikeaa: ”Koko aamu meni odottamiseen”
Tervia kertoo ongelmien olevan pääosin alkuvaiheen haasteita ja vakuuttaa, että palvelua parannetaan yhteistyössä asiakkaiden ja yrittäjien kanssa.
Keski-Pohjanmaan ja Pohteen alueilla on syksyn aikana koettu runsaasti ongelmia sote-kyytien välityksessä sen jälkeen, kun Soiten kuljetuspalvelut siirtyivät Tervia Logistiikan hoidettaviksi.
Asiakkaat ovat kertoneet pitkistä puhelinjonotuksista ja välittymättä jääneistä kyydeistä,. Taksiyrittäjät ov