Paikallisuutiset

Sote-kyydin saaminen voi olla yhä vaikeaa: ”Koko aamu meni odottamiseen”

Tervia kertoo ongelmien olevan pääosin alkuvaiheen haasteita ja vakuuttaa, että palvelua parannetaan yhteistyössä asiakkaiden ja yrittäjien kanssa.

Anna-Liisa Kiviaho kertoo, että sote-kyytien varaaminen on syksyn jälkeen ollut edelleen vaikeaa. Pitkät puhelinjonot ja epävarmat kyydit tekevät arjen liikkumisesta hankalaa.

Tapio Lehtinen

Keski-Pohjanmaan ja Pohteen alueilla on syksyn aikana koettu runsaasti ongelmia sote-kyytien välityksessä sen jälkeen, kun Soiten kuljetuspalvelut siirtyivät Tervia Logistiikan hoidettaviksi.

Asiakkaat ovat kertoneet pitkistä puhelinjonotuksista ja välittymättä jääneistä kyydeistä,. Taksiyrittäjät ov