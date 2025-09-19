Kotimaa
STT:n tilanteesta keskustellaan tänään ministeri Ranteen johdolla – Uutistoimiston pelastamiseksi on väläytelty Ylen rahoitusta
Taustalla ovat Sanoman suunnitelmat jopa luopua STT:n palveluista kokonaan. Sanoman kaikki ostot STT:ltä ovat olleet suuruudeltaan lähes kolme miljoonaa euroa vuosittain.
Suomen Tietotoimisto STT:n tilannetta puidaan perjantaina liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranteen (ps.) vetämässä niin sanotussa pyöreän pöydän keskustelussa. STT:n tilanteen lisäksi keskustelussa on määrä puhua media-alan tulevaisuudesta laajemminkin.
Iltapäivällä pidettävään keskusteluun on ku