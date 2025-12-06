Kotimaa

Stubb sai itsenäisyyspäivänä puhelun ollessaan saunassa ja avannossa – soittaja oli Zelenskyi

Presidentti Alexander Stubb ja puoliso Suzanne Innes-Stubb ennen linnan juhlien alkua. Kuva: Emmi Korhonen

Itsenäisyyspäivän vastaanotolla juhlistetaan koulutusta ja sivistystä. Koulutus on ollut erityisen lähellä presidentin puolisoa Suzanne Innes-Stubbia, sillä hänen vanhempansa ovat opettajia.

Milja Rämö Keskipohjanmaa

Itsenäisyyspäivän vastaanotolla ensimmäisenä tasavallan presidentti Alexander Stubbia ja tämän puolisoa Suzanne Innes-Stubbia pääsi kättelemään iskelmälegenda Katri Helena.

Lähes 500 kappaletta levyttänyt Katri Helena päätti uransa elokuussa jäähyväiskonserttiin Helsingin Olympiastadionilla. Artistilla oli Linnan juhlissa päällä sama kultainen asu kuin jäähyväiskonsertissaan.

Ensimmäisten joukossa presidenttiparia tervehti myös näyttelijälegenda Seela Sella, jolla oli yllään näyttävä kirkkaan pinkki asu.

Presidentti Alexander Stubb keskusteli itsenäisyyspäivänä noin vartin Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa.

Stubb kertoi toimittajille ennen itsenäisyyspäivän vastaanottoa, että hän oli saunomisen ja avannon yhteydessä huomannut jonkun soittaneen. Soittaja oli Zelenskyi.

Zelenskyi oli halunnut onnitella kaikkia suomalaisia itsenäisyyspäivänä. Presidentit olivat keskustelleet itsenäisyyden merkityksestä.

Stubb puhui ennen juhlien alkua MTV:n ja Ylen haastatteluissa Suomen turvallisuudesta, joka on ajankohtainen aihe niin itsenäisyyspäivää kuin Ukrainan sotaa ajatellen.

Hän korosti, että pienelle maalle valtaa on se, että on tietoa.

– Mitä enemmän informaatiota meidän viranomaisilta saan, sen varmempi olen siitä, että meillä Suomena ei ole mitään hätää. Mutta se tarkoittaa sitä, että meidän pitää voida auttaa muita, kuten esimerkiksi Ukrainaa, Stubb sanoi MTV:n haastattelussa.

Tänä vuonna Linnan juhlien teema on koulutus ja sivistys.

Presidentin puoliso Suzanne Innes-Stubb sanoi, että Suomen menestys on rakennettu koulutuksen varaan.

– Se on yhteiskuntamme kulmakivi. Siksi mielestäni oli tärkeää osoittaa arvostuksemme kaikille koulutuksen parissa työskenteleville, Innes-Stubb sanoi MTV:llä.

Innes-Stubbin vanhemmat ovat opettajia, mikä on vaikuttanut Innes-Stubbiin ja presidenttiin.

– Kun tapasin ensimmäistä kertaa Suzannen vanhemmat, ja tiesin, että he olivat opettajia, minua jännitti aika paljon, presidentti sanoi Ylen haastattelussa.