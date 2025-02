Ihmiset

Suhde kuin elämän kuiskaus - ”Välillämme on niin paljon rakkautta”

Pirkko Högkulla Keskipohjanmaa

Anne ja Kenneth Marus menivät naimisiin vuonna 2009. Kuva: Timo Varila

Uskoa, toivoa, rakkautta. Tästä perinteisestä reseptistä on tehty pietarsaarelaisten Anne ja Kenneth Maruksen avioliitto.

Sokerina pohjalla on keskinäinen kunnioitus, toisen hyväksyminen ja arvostaminen sellaisena kuin tämä on.

– Meidän välillämme on niin paljon rakkautta. Sitä, miltä rakkaus tuntuu, on ihan mahdoton kuvata. Se vain on, tuumivat Anne ja Kenneth Marus kuin yhteisestä suusta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Anne on tuore kuusikymppinen, Kenneth on lähes kaksi vuotta vanhempi. Anne työskentelee laitoshuoltajana Itälän koulussa kokopäiväisesti ja on toiminut viimeiset kaksi ja puoli vuotta Kennethin omaishoitajana.

Kenneth Marus kouluttautui lastenhoitajaksi/nuortenohjaajaksi lukion jälkeen. Hän on pitkään ollut invalidieläkkeellä synnynnäisen cp-vammansa vuoksi. Kummallakin on kaksi, nyt jo aikuista, lasta aiemmasta suhteesta.

Vuosia kestänyt suhde sisältää paljon naurua, yhdessä oleskelua ja yhteistä tekemistä. – Viihdymme yhdessä, pariskunta kuvaa. Kuva: Timo Varila

”Näin Kennethin itsensä, en hänen vammaansa”.

Toisensa he panivat merkille ensimmäisen kerran kaksikymmentä vuotta sitten ollessaan kuntoutuksessa Norrvallassa 2005, elämää kumpikin tahoillaan jo nähneinä. Hetki oli kuin elämän kuiskaus.

– Näin Kennethin itsensä, en hänen vammaansa. Ja niin onkin pysynyt. Välillä ihan unohdan koko pyörätuolin ja saatan hoputella, että tulehan jo sieltä, Anne Marus heläyttää.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Vaikka ihastusta oli ilmassa, kului aikansa ennen kuin treffeille mentiin ja alettiin tehdä lähempää tuttavuutta.

– Minä taisin olla aloitteellisempi, myöntää Kenneth hymyssä suin.

– Varoin kuitenkin olemasta liian tunkeileva. Halusin antaa Annelle tilaa, hän lisää.

Suhde syveni ja hynttyyt lyötiin yhteen Pietarsaaren Itälän alueelta löytyneeseen omakotitaloon toukokuussa 2007.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Naimisiin mentiin vuonna 2009 Ahvenanmaalla Missionskyrkan -kirkossa, jossa Kenneth on työskennellyt pastorina, pyhäkouluopettajana ja nuoriso-ohjaajana.

Kenneth rakensi terassin yhteiseen omakotitaloon maassa istumalla.

Kenneth Marus itse rakentamallaan terassilla. Kuva: Timo Varila

1970-luvun alkupuolella valmistuneesta talosta piti ensitöiksi tehdä esteetön ja vammaisystävällinen.

Kenneth rakensi rampit ulko-ovelle sekä ison terassin takapihalle. Etupihalle aitaa olivat apuna pystyttämässä muutama nuori seurakunnasta.

Kauhan varressa sujuvasti viihtyvänä Kenneth on fiksannut myös keittiötä itselleen paremmaksi liikkua raivaamalla tilaa pyörätuolille tiskipenkin ja hellan alla. Viimeksi saunan lauteet menivät uusiksi. Ja autotallista on rakentunut kahden aikuisen autottomassa taloudessa miesluola, jossa Kennethin aika vierähtää milloin mitäkin ruuvaillen ja nikkaroiden.

Rakennusvärkit talolle isäntä hurautti hakemaan kolmipyöräisellä sähkömopollaan.

– Mukaan mahtuu paljon tavaraa, kun lastaa oikein. Monta reissua piti tehdä ennen kuin kaikki laudat esimerkiksi terassia varten olivat kotona, muistelee Kenneth.

Lastin purku hoitui maassa istumalla.

– Terassin rakensin sitten myös maassa istumalla.

Kenneth iloitsee siitä, ettei peukalo ole ollut keskellä kämmentä. Käsivoimissakin löytyy vielä. Nuorempana tuli treenattua uintia.

– Ahvenanmaalla asuessa minulla oli myös maratonpyörätuoli, jolla treenasin paljon.

Vuosia kestänyt suhde sisältää paljon naurua, yhdessä oleskelua ja yhteistä tekemistä. Monenlaista muutostilannettakin on matkan varrella ollut, mutta niiden kanssa on opittu pärjäämään.

– Musiikista voi kyllä tulla jotain sanomista, kertoo Elvistä 14-vuotiaasta asti fanittanut Anne.

Kenneth ei rokkenrollin kuninkaan musiikista niin perusta, vaan kuuntelee mieluummin rauhallista, hengellistä musiikkia.

– "Saan" kuitenkin pitää Elviksen tauluja seinillä, huomauttaa Anne pilke silmässä.

Elvistä Anne Marus kertoo fanittaneensa teinistä asti ja haaveilee matkasta Gracelandiin. –Haaveeksi matka jääkin, kun se on niin kallis, hän toteaa. Kuva: Timo Varila

Kotioloissa viihdytään, etenkin talvella.

– Työpäivän jälkeen on ihana tulla kotiin kun heti kynnyksellä kuulee "hei kulta". Minä puolestani muruttelen, Anne hymyilee.

Kennethin peruspäivä kuluu erilaisten askareiden ja treenien merkeissä. Tietokone on yksi tärkeä laite kun simulaattorilla voi harjoitella vaikkapa autolla ajamista. Kenneth pitää myös tarkkaa kirjanpitoa menoista ja tuloista. Henkilökohtaisen avustajan kanssa vierähtää viikossa kaikkiaan seitsemän tuntia, josta kolme tuntia on varattu vesijumppaa varten.

Omakotitaloon Itälään Anne ja Kenneth Marus muuttivat toukokuussa 2007. Kuva: Timo Varila

Pari kertaa vuodessa käydään yhdessä tuulettumassa junareissulla jossain päin kotimaata.

– Matkasta Gracelandiin olen haaveillut ikäni. Haaveeksi se jääkin. Matka on liian kallis, ainakin viisi tonnia, Anne Marus harmittelee.

Kenneth Marus kertoo toivonsa sydämestään, että Annen Graceland toteutuisi jollain ihmeen lailla.

– Mutta sen matkan Anne saisi tehdä yksin. Jos lähtisin mukaan, olisin nykyisessä kunnossa joka käänteessä vain taakkana, hän kokee.

Miesluolassa on työn alla parhaillaan muun muassa nelipyöräinen sähkömopo, jota Anne ja Kenneth Marus kutsuvat kahdenistuttavaksi ferrarikseen. Kuva: Timo Varila

Omilla jaloillaan Kenneth kertoo kävelleensä ilman tukea viimeksi parikymppisenä.

– Nuorena miehenä oli vaikeinta hyväksyä se, että jalat menee alta. Tämä on kuitenkin minun elämäni. Muusta en tiedä. Aina ei voi hallita mitä tapahtuu, mutta omaan asenteeseen voi vaikuttaa ja usko auttaa siinä suuresti.

Kenneth Marus kertoo, että hänen tilansa huononee hitaasti, mutta varmasti.

– Vammani on progressiivinen.

Avuntarve kasvaa ja vamma alkaa yhä enemmän määrätä sitä mitä ei voi enää tehdä.

– Tasapaino on mennyt kokonaan. Tarvitsen avustusta esimerkiksi pukeutumisessa ja riisumisessa, sängystä nousemisessa ja pyörätuoliin pääsemisessä. Erilaisia apuvälineitä löytyy. Kun pääsen pyörätuoliin istumaan vyöllä kiinnitettynä, selviydyn vielä aika pitkälle omin päin.

– Voin lähteä hoitamaan itse asioita ja käymään vaikka ruokakaupassa tai viemään Annelle lounasrasian työpaikalle, Kenneth Marus kertoilee.

Anne Marus mainitsee, että kun häneltä leikattiin takavuosina polvet ja äskettäin toinen silmä saatiin kotiin ulkopuolista apua, mutta myös Kenneth koko ajan tukemassa ja auttamassa.

– Onneksi meistä kumpikaan ei ole murehtijatyyppiä. Pyrimme elämään tässä hetkessä. Minulle Kenneth on sama persoona, johon rakastuin.

Kaikki tulevatkin myötä- ja vastamäet on tarkoitus mennä käsi kädessä – ihan loppuun asti. Ja tienviitassa lukee: usko, toivo ja rakasta.