Suomen suurin sähkövarasto Haapajärvelle — rakentaminen alkanee jo tänä vuonna

Sähkövarasto rakennetaan Haapajärven Oksavalle. Akkukontit suojataan lumelta ja jäältä sijoittamalla ne hallien sisään. Kuva: Havainnekuva/ Pohjan Voima Oy

Sveitsiläinen Alpiq investoi Suomen suurimpaan sähkövarastohankkeeseen Pohjois-Pohjanmaalla Haapajärvellä.

Antti Savela Keskipohjanmaa

Alpiq ostaa Haapajärvellä Oksavan Pysäysperällä sijaitseva sähkövarastohankkeen Pohjan Voimalta, joka on ollut hankkeen kehittäjänä.

Varaston nimellisteho on 125 MW, ja se on laatuaan Suomen suurin. Toiminnan on tarkoitus käynnistyä vuonna 2027.

– Haapajärven BESS-hanke sopii täydellisesti portfolioom