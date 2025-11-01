Kotimaa

Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne haluaa EU:n tukemaan kotimaan sotilaallisen liikkuvuuden infrahankkeita. Kuva: Mauri Ratilainen

Suomi hakee EU-rahaa puolustuksen pullonkaulojen avaamiseen

Toteutuvat infrahankkeet helpottavat osaltaan myös siviililiikennettä. – Hankkeisiin voi saada tukea jopa 50 prosenttia, kertoo liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.).

Keskipohjanmaa

Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteilla ja osittain jo koottuna pitkä lista maanpuolustuksen kannalta tärkeitä tie-, rata-, silta- ja risteyshankkeita. Niiden toteuttamiseen haetaan varoja EU:n sotilaallista liikkuvuutta parantavasta ohjelmasta heti, kun haku taas aukeaa.

– Sotilaallisen