Suurena toiveena Alzheimeriin pureva lääke – Tutkija toiveikkaana muistisairauden hoitokeinoista

Ensimmäinen Alzheimerin taudin verikoe otettiin käyttöön tämän vuoden tammikuussa Kuopiossa. Tarja Kokkola on työskennellyt asian parissa jo vuodesta 2017.

Tarja Kokkolan mukaan mittaukset tehtiin aluksi käsin pipetoitavilla menetelmillä, mutta kehityksen myötä mittauksia tekevät laitteet ovat olleet käytössä kuuden vuoden ajan. Kuva: Tarja Kokkolan kotiarkisto
Keskipohjanmaa

– Toiveissa on, että tulevaisuudessa Alzheimerin tauti voitaisiin diagnosoida muistitutkimuksilla ja verikokeella, kertoo tutkimuskoordinaattori ja biokemisti Tarja Kokkola.

Hän työskentelee Kuopiossa, Itä-Suomen yliopiston Biomarkkerilaboratoriossa, jossa verinäytteestä mitattava Alzheimerin taudin

