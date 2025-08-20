Kotimaa
Suurena toiveena Alzheimeriin pureva lääke – Tutkija toiveikkaana muistisairauden hoitokeinoista
Ensimmäinen Alzheimerin taudin verikoe otettiin käyttöön tämän vuoden tammikuussa Kuopiossa. Tarja Kokkola on työskennellyt asian parissa jo vuodesta 2017.
– Toiveissa on, että tulevaisuudessa Alzheimerin tauti voitaisiin diagnosoida muistitutkimuksilla ja verikokeella, kertoo tutkimuskoordinaattori ja biokemisti Tarja Kokkola.
Hän työskentelee Kuopiossa, Itä-Suomen yliopiston Biomarkkerilaboratoriossa, jossa verinäytteestä mitattava Alzheimerin taudin