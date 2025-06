Hyvinvointi

Pekka Varheensalo on sairastanut keliakiaa yli 30 vuotta. Nykyään gluteenittomien tuotteiden valikoima on monipuolistunut huomattavasti. Herkkuhetki kahvileivän äärellä onnistuu hyvin. Kuva: Marttiina Sairanen

Suurin osa keliaakikoista sairastaa tautia tietämättään – Apteekin kotitestiä ei ole aivan yksinkertainen tehdä

Koronatestien myötä apteekista saatavien erilaisten kotitestien suosio on kasvanut. Kotona voi tehdä keliakian pikatestin verestä. Pekka Varheensalolla keliakia todettiin reilut 30 vuotta sitten ja hän hoitaa sitä elinikäisellä gluteenittomalla ruokavaliolla.

Eeva Lehtinen Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Apteekeissa on saatavilla monenlaisia kotona tehtäviä pikatestejä. Keliakian pikatesti on ollut markkinoilla jo pitkään, mutta koronan myötä kotitestien suosio on lisääntynyt. Keliakiatestejä tarjoaa nykyään moni valmistaja.

– Kotitesti mittaa verestä keliakiaan liittyviä IgA-tyypin vasta-aineita, jo