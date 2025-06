Paikallisuutiset

”Sydänmaata ei enää ole” – Mitä mieltä Vintturilla ollaan Keliberin kaivoksesta?

Kaustisen keskustassa asuvan Jimmy Karhumaan mielestä on hyvä, että paikkakunnalle tulee työpaikkoja eikä litiumia tarvitse tuoda Kiinasta. Taustalla rikastamo. Kuva: Emma Toikkanen

Mia Tadic Keskipohjanmaa

Sibanye Stillwater Keliberin litiumkaivos on keskellä ei-mitään. Siltä se näyttää kartalla, silkkaa metsää ja suota.

Lähin kylä on Vintturi Kaustisen kunnassa. Kaivokselle on matkaa 4–6 kilometriä, keskustaan kymmenkunta. Nevojen tuolla puolen lännessä on Ullava eli suur-Kokkolan eteläpää.

Oiva paikka