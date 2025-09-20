Kokkola-lehti

Syöminen Punjabissa on kokonaisvaltainen elämys – Salaiset reseptit ja omat maustesekoitukset avaavat intialaista ruokakulttuuria Kokkolassa

Kokkolan kaupunkikeskustassa, kauppatorin kainalossa sijaitseva Punjab on enemmän kuin grilli, voinee puhua pienestä ravintolasta.

Ravintoloitsija Hasan Mahmud Sajib haluaa kuunnella herkällä korvalla asiakkaitaan. Kuva: Minna Mustonen
Keskipohjanmaa

Ravintoloitsija Hasan Mahmud Sajib on ideoita täynnä ja hän kuuntelee sekä haluaa kuunnella herkällä korvalla asiakkaitaan. Asiakkaina Punjabissa käy ihan tavallisia kokkolalaisia, Punjabin ruuat on suunniteltu hellimään kaikkia aisteja ja avaamaan sopivalla tavalla intialaista makumaailmaa.

