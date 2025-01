Mielipiteet

Talotohtori kannustaa sietämään luonnollista vanhenemista – Kohti kestävämpiä rakennusvalintoja!

Panu Kaila Keskipohjanmaa

“Meillä on vuonna 2013 valmistunut rossipohjainen muoviton ekovillatalo. Ryömintätilan korkeus on 90 cm. Alapohjan rakenne on ylhäältä alaspäin: lattialankut, ilmansulkupaperi, ekovillaeriste ja tuulensuojalevyt. Ryömintätilan pohja on sepelimursketta. Tuuletusluukkuja on 24 kappaletta.

”Olen käynyt