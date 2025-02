Kolumnit

Talotohtori kertoo, miten kelomökkiä kannattaa lisäeristää: ”Eikö olisi juhlavaa ihailla kelohirren komeutta sisällä?”

Panu Kaila Keskipohjanmaa

“Suomessa on tuhansia kelomökkejä ja kelorivitaloja. Meilläkin on 80-luvun puolivälissä rakennettu kelomökki. Salvokset ovat hiukan väljät, joten lämmityskustannukset ovat kovat. Hirsien väliin on aikoinaan laitettu virheellisesti lasivillaa eikä esimerkiksi pellavaa. Haluaisin lisäeristää mökkiä si