Kolumnit

Talotohtori vertaa putkiremonttia auton jakohihnan vaihtoon

Panu Kaila Keskipohjanmaa

”Asumme vuonna 1987 rakennetussa, siis 37 vuotta vanhassa talossa, ja mietimme käyttövesiputkiremonttia. Talossa on kupariputket, joiden liitokset on tehty juotoksilla. Onko putkien kestoikä noin 40 vuotta? Mikä on turvallisin tapa toteuttaa remontti?

Olen kuullut, että kuparia ei enää laitettaisi, j