Paikallisuutiset

Onko asunnossasi lain vaatima palovaroitin? Vastuu laitteen hankkimisesta on siirtymässä eri taholle

Keski-Pohjanmaan pelastuspäällikkö Jouni Leppälä kertoo, että lakimuutoksen tarkoituksena on parantaa paloturvallisuutta ja varmistaa, että palovaroittimet ovat kunnossa jokaisessa asunnossa.

Palovaroittimen hankinta ja kunnossapito siirtyvät taloyhtiön vastuulle vuoden 2026 alusta lähtien. Kuva: Elina Paavola

Tapio Lehtinen Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Taloyhtiöissä asuvien ei tarvitse enää hankkia tai vaihtaa palovaroittimia itse vuoden 2026 alusta alkaen. Vastuu palovaroittimien hankinnasta ja kunnossapidosta siirtyy taloyhtiölle.

Palovaroittimia koskeva lakimuutos astuu voimaan 1. tammikuuta 2026. Muutokselle on ollut kahden vuoden siirtymäaika,