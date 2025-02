Livelähetykset

Tanssin taikaa ja tunnelmaa – Katso suora lähetys Kalajoen lukion vanhojen tansseista 21. helmikuuta

Annika Tiitto Keskipohjanmaa

Vanhojen tansseissa on jälleen luvassa takuuvarmaa pukuloistoa. Kuva: Annika Tiitto

Penkkarit tulivat ja menivät, ja perjantaina 21. helmikuuta on vanhojen vuoro astua parrasvaloihin. Kalajoen lukion vanhojen tansseja on tänäkin vuonna maustettu näytelmällä ja musiikkiesityksillä. Mukana on 38 tanssiparia.

Näytämme vanhojen tanssit suorana lähetyksenä perjantaina 21. helmikuuta kell