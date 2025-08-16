Ulkomaat

Tapaaminen Alaskassa ei tuonut sopimusta, mutta Trump ja Putin kehuivat neuvotteluita rakentaviksi

Presidentit Donald Trump ja Vladimir Putin tapasivat Alaskassa varhain lauantaina Suomen aikaa. Kuva: Andrew Caballero-Reynolds

Venäjän presidentti Putinin ja Yhdysvaltain presidentti Trumpin tapaaminen kesti noin kolme tuntia.

AFP Keskipohjanmaa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin kuvailivat neuvotteluita Alaskassa rakentaviksi.

– Olimme monista asioista samaa mieltä. Parissa isossa asiassa emme ole päässeet sopuun, mutta edistystä on syntynyt. Sopimusta ei ole ennen kuin sopimus syntyy, Trump sanoi.

Trump sanoi, että neuvotteluiden keskiössä on ainakin yksi iso asia, josta yhteisymmärrykseen ei ole päästy.

Presidentit pitivät yhteisen tiedotustilaisuuden Alaskassa varhain lauantaina Suomen aikaa. Tiedotustilaisuutta edelsi noin kolme tuntia kestäneet neuvottelut suljettujen ovien takana, joissa presidentit keskustelivat Ukrainan sodan päättämisestä.

Presidentit eivät avanneet tiedotustilaisuudessaan tarkemmin, mistä Alaskan-neuvotteluissa keskusteltiin ja sovittiin. He eivät myöskään vastanneet median kysymyksiin.

Kyseessä oli ensimmäinen Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttien tapaaminen sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyssotansa Ukrainassa helmikuussa 2022.

Putinilta varoitus Euroopan maille

Putin toisti tiedotustilaisuudessa jälleen konfliktin "juurisyyt", joilla Venäjä on perustellut hyökkäystään Ukrainaan. Venäjä on viitannut tällä tavallisesti muun muassa haluun estää sotilasliitto Naton laajentuminen itään ja pysäyttää Ukrainan geopoliittinen suuntautuminen länttä kohti.

– Olen samaa mieltä Trumpin sanoman kanssa, että myös Ukrainan turvallisuus tulisi taata. Olemme luonnollisesti valmiita työskentelemään sen toteutumisen eteen, Putin sanoi tiedotustilaisuudessa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vlarimir Putin tapasivat Alaskassa, mutta sopimukseen rauhasta tai edes tulitauosta ei päästy. Kuva: Andrew Caballero-Reynolds

Putin sanoi toivovansa, että asiat, joissa Alaskan-neuvotteluissa päästiin yhteisymmärrykseen, johtaisivat rauhaan.

Odotamme, että Ukraina ja Euroopan maat ottavat asian rakentavasti vastaan.

– Odotamme, että Ukraina ja Euroopan maat ottavat asian rakentavasti vastaan, eivätkä yritä luoda esteitä ja häiritä orastavaa prosessia provokaatioilla ja kulissien takaisella toiminnalla, Putin sanoi.

Trump sanoi soittavansa pian sotilasliitto Naton edustajille, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyille ja muille olennaisille tahoille neuvotteluissa keskustelluista asioista.

– Päätös on loppujen lopuksi heidän, Trump sanoi.

Presidentti Vladimir Putin oli ensimmäisellä vierailulla länsimaissa sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 2022. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on luvannut päättää sodan, mutta vielä se ei ole näköpiirissä. Kuva: Andrew Caballero-Reynolds

Trump sanoi tiedotustilaisuuden lopussa, että hän toivoo tapaavansa Putinin pian uudelleen.

– Ensi kerralla Moskovassa, Putin ehdotti Trumpille.

Sekä Trump että Putin poistuivat Alaskasta noin tunti tiedotustilaisuuden päättymisen jälkeen.

Trump Fox Newsille: Zelenskyistä kiinni

Trump kertoi yhdysvaltalaiskanava Fox Newsin haastattelussa, että hän ja Putin olivat tapaamisessa yhtä mieltä monista asioista ja sopuun pääseminen on nyt kiinni Zelenskyistä.

– Yksi tai kaksi melko merkittävää (neuvoteltavaa) asiaa, mutta uskon niissä päästävän sopuun, Trump sanoi haastattelussa.

– Nyt sen (sopimuksen) tapahtuminen on kiinni presidentti Zelenskyistä, hän jatkoi.

Seuraavaksi olisi tarkoitus sopia Putinin ja Zelenskyin tapaamisesta, johon Trumpkin mahdollisesti ottaisi osaa. Kuva: Andrew Caballero-Reynolds

Trump sanoi haastattelussa, että seuraavaksi olisi tarkoitus sopia Putinin ja Zelenskyin tapaamisesta, johon Trumpkin mahdollisesti ottaisi osaa.

– Sen toteutumiselle on melko hyvät mahdollisuudet, Trump arvioi.

Trump ei aluksi avannut tarkemmin, mistä neuvotteluissa sovittiin, mutta myöhemmin haastattelussa hän myönsi, että hän ja Putin keskustelivat ja olivat pitkälti yhtä mieltä monista asioista liittyen alueluovutuksiin ja Ukrainan turvatakuihin.

Trump sanoi, ettei aio pohtia lähiaikoina mahdollisia Venäjälle ja sitä tukeville maille asetettavia pakotteita. Trump uhkasi aiemmin asettaa kyseisiä pakotteita, jos aselepoa Ukrainassa ei synny.

– Sen vuoksi, mitä tänään tapahtui, minun ei tarvitse pohtia sitä. Minun täytyy ehkä pohtia sitä kahden tai kolmen viikon päästä, mutta nyt sitä ei tarvitse pohtia. Tapaaminen sujui erittäin hyvin, Trump kommentoi pakoteasiaa haastattelussa.

Trump antoi haastattelunsa konservatiivikanavalle heti Alaskan-tapaamisen jälkeen.

Alaskan rauhanneuvotteluissa olivat mukana presidentti Donald Trumpin ja presidentti Vladimir Putinin lisäksi ulkoministerit Sergej Lavrov ja Marco Rubio. Kuva: Andrew Harnik

Presidenttien rinnalla kaksi muuta edustajaa

Trump ja Putin tapasivat Alaskan osavaltion Anchoragen kaupungissa Yhdysvaltain maa- ja ilmavoimien Elmendorf-Richardsonin tukikohdassa.

Presidenttien neuvotteluihin osallistui tulkkien lisäksi maiden ulkoministerit Marco Rubio ja Sergei Lavrov sekä Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoff ja Putinin neuvonantaja Juri Ushakov.

Aiempien mediatietojen mukaan Venäjä on muun muassa vaatinut aselevon ehdoksi, että Ukrainaa luovuttaa hallussa pitämiään alueita Venäjälle. Myös Trump on arvioinut aiemmin, että alueita tullaan "vaihtamaan" aselevon saavuttamiseksi.

Trump sanoi ennen Alaskan-tapaamisen alkamista, että Putinin kanssa on tarkoitus keskustella alueiden luovuttamisesta, mutta Ukrainan on Trumpin mukaan annettava tehdä päätös asiasta.

Jättimäinen Ukrainan lippu oli levitetty nurmelle Alaskan Anchoragessa perjantaina 15. elokuuta paikallista aikaa. Kuva: Daphne Lemelin

Trump sanoi myös ennen tapaamista, että Yhdysvallat voisi olla mukana Euroopan maiden kanssa antamassa jonkinlaisia turvatakuita Ukrainalle. Sotilasliitto Naton kautta tämä ei Trumpin mukaan kuitenkaan onnistu.

"Tappavat myös neuvottelupäivänä"

Zelenskyi julkaisi perjantai-iltana videopuheen vain muutamaa tuntia ennen Putinin ja Trumpin tapaamista. Zelenskyi kertoi Venäjän jatkaneen iskuja Sumyn, Dnipron, Zaporirzhzhjan, Hersonin ja Donetskin alueilla Ukrainassa.

– He tappavat myös neuvottelupäivänä. Se kertoo paljon, Zelenskyi sanoi puheessaan.

Aktivistit pitelivät Ukrainan lippua Elmendorf-Richardsonin tukikohdan ulkopuolella presidentti Donald Trumpin ja presidentti Vladimir Putinin tapaamisen aikana Anchoragessa Alaskassa. Kuva: Bastien Inzaurralde

Zelenskyin mukaan Ukraina on valmis tekemään paljon töitä sodan päättämiseksi. Hän toivoi Yhdysvaltojen ottavan voimakkaan kannan neuvotteluissa.

– Turvatakuita tarvitaan. Kestävää rauhaa tarvitaan erittäin paljon. Kaikki tietävät keskeiset päämäärät, Zelenskyi sanoi.

Tehokkaita päätöksiä varten tarvitaan Zelenskyin mukaan tapaaminen, jossa olisi vähintään Ukrainan, Yhdysvaltojen ja Venäjän johtajat.