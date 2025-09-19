Paikallisuutiset

Tapio Ketolan muistisairaus alkoi kohtauksella lomareissulla: ”Jos olisin yksin, olisin aivan hukassa”

Alzheimerin taudissa riitti sulattelemista toholampilaiselle Tapio Ketolalle. Hän löysi kuitenkin menetelmät, jotka pitävät hänet toimintakykyisenä.

Toholampilainen Tapio Ketola sai vuonna 2022 alzheimer-diagnoosin. Diagnoosiin liittyviä dokumentteja selailemassa hänen vaimonsa Terttu Ketola. Kuva: Jukka Lehojärvi

Päivi Savela Keskipohjanmaa

Toholampilainen Tapio Ketola täyttää itse lääkedosetin, sillä hän haluaa pitää kiinni elämästä niin kauan kuin mahdollista.

– Kyllä minä tiedän, että Terttu käy tarkistamassa, mutta ei hän minulle sano mitään, etten pahoita mieltä, hän sanoo.

Terttu on Tapion elämän rakkain ja tärkein ihminen. Ensi vu