Tasaiset erät repsahtivat muutaman syöttövuoron aikana – Tiikerit taipui todennäköiselle vastustajalleen

Jarno Herranen Keskipohjanmaa

Jere Mäkinen ei päässyt tässä tilanteessa lyömään kovin ihanteellisesta asennosta. Savo Volleyn Joonas Jokela ja Petteri Härkönen torjuntatehtävissä. Kuva: Savo Volley/Tapio Hartikainen

Se on ollut varmaa jo pitkään, että Kokkolan Tiikerit tulee sijoittumaan lentopallon miesten Mestaruusliigan runkosarjassa kuudenneksi. Se puolestaan on edelleen teoriassa auki, kuka on kolmas eli Tiikereiden vastustaja puolivälierissä.

Luultavammin vastaan asettuu Savo Volley, joka peittosi keskivii