”Tätien cosplay-kurssilla” sukelletaan esiäitien pukeutumiskulttuuriin – Näitä juhla-asuja ei ommella koneella

Kokkolan seudun opiston kansallispukukurssilla ahertavat yhtä lailla vasta-alkajat kuin alan gurutkin.

Pia Räihälä Keskipohjanmaa

Teija Strangilla on yllään kurssikaverilta ostettu Kymenlaakson puvun hame. Liivikangasta odotellessaan hän on ommellut feresin. Kuva: Timo Varila

– Kun sanoo teineille, että tämä on tätien cosplay-kurssi, niin he tajuavat sen ihan täysin. Sitähän tämä on. Eihän tässä muuten ole mitään järkeä!

Kokkolan seudun opistolla kansallispukukurssia vetävän perinnekäsityötaituri Mervi Annala-Väisäsen toteamus hymyilyttää opistotalolle kokoontunutta ryhmä