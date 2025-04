Kulttuuri

The Voice of Finland huipentuu ensi viikolla finaaliin – Näin sieviläislähtöisen Janina Suihkolan kävi semifinaalissa

Janina Suihkola esiintyi kimaltavassa keltaisessa. Häntä kuvailtiin esityksessään auringoksi, jota kaikki muu kiertää. Kuva: Saku Tiainen

Jani Kauta Keskipohjanmaa

The Voice of Finland huipentuu ensi viikolla jännittävään finaaliin, kun mukana on enää neljä lahjakasta laulajaa. Sitä ennen palaamme perjantai-illan tunnelmiin ja siihen, miten nuo neljä kultakurkkua selvittivät tiensä finaaliin.

Semifinaalivaiheessa kahdeksan kilpailijan joukossa oli myös sieviläi